Stolberg - Vereinsheim des FC Columbia zerlegt

Stolberg.

Das nennt man unverzüglich: Am Dienstagabend beschloss der Stadtrat gegen die Stimmen von FDP, Grünen und Linken den Verkauf von rund 40.500 Quadratmeter im ersten Abschnitt des Neubaugebietes an die Stolberger Bauland GmbH (SBG), und schon rollen am nächsten Tag die Bagger an. Das langjährige Vereinsheim des früheren FC Columbia mit Gründungsjahr 1911 wird fachgerecht zerlegt.