Stolberg-Venwegen.

Am Sonntag lädt der Verein Alte Schule Venwegen ab 11 Uhr zu einem Frühlingsfrühstück am Bücherbüdchen an der Ecke Vennstraße/Am Bachpütz ein. Mit Nicole Schweitzer, Gründungsmitglied und Vorsitzende des Vereins, sprach Dirk Müller über die Alte Schule in Venwegen und die Aktivitäten und Pläne des gemeinnützigen Vereins.