Stolberg - Verdi wünscht Erfolg – auch mit verkaufsoffenem Sonntag

Ingesamt sechs Sonntagsöffnungen

Verkaufsoffene Sonntage von 13 bis 18 Uhr soll es geben am 6. Mai zum Frühlingsfest, am 10. Juni zu Stolberg goes History, am 9. September zur Stadtparty und am 9. Dezember zu den Weihnachtstagen in der Innenstadt.

Für Breinig sind zudem der 2. September zum Sommerfest der Feuerwehr und zum 9. Dezember zum Nikolausmarkt beantragt.