Stolberg.

Wie die Telekom jüngst gegenüber der Kupferstadt bestätigte, laufen die Ausbauarbeiten an den bislang noch unterversorgten Orten derzeit auf Hochtouren. Im Rahmen des mit Landesmitteln geförderten Breitbandausbaus in Werth hatte die Telekom Anfang dieses Jahres mitgeteilt, dass sie auch den Ausbau der Orte Gressenich, Schevenhütte und Venwegen noch in diesem Jahr eigenfinanziert ausbauen wird.