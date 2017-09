Werth.

Eins steht fest: Petrus ist definitiv kein Werther. Literweise Regenwasser prasselte ausgerechnet dann nieder, als die Kommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ in Werth zu Gast war. Und was taten die Werther? Sie machten das Beste aus ihrer Premiere beim Wettbewerb, und das kam bei der Jury auch extrem gut an.