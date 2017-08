„Unser Dorf hat Zukunft“: Teilnehmer und Kriterien

23 Dorf- und Ortsgemeinschaften aus der Städteregion nehmen in diesem Jahr am Wettbewerb teil.

Dieser ist die bundesweit größte Bürgerinitiative und teilt sich in einen Nord- und einen Südteil, so dass am Ende zwei Sieger feststehen, die dann am Landeswettbewerb im Jahr 2018 teilnehmen können.

In diesem Jahr sind acht Dörfer aus Simmerath dabei, inklusive dem auf europäischer Ebene bereits ausgezeichneten Örtchen Eicherscheid.

Es sind aber auch neue Teilnehmer dabei. Dazu gehören beispielsweise Beggendorf, Begau und auch Werth.

In den ersten beiden Wochen im September wird eine Jury, die Quartiere und Ortsteile bereisen und nach verschiedenen Kriterien bewerten.

Dazu gehören die Entwicklungskonzepte und deren Umsetzung, die wirtschaftliche Entwicklung (inklusive Landwirtschaft), soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und –entwicklung sowie die Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft.

Im Nordteil der Städteregion gehen Pannesheide, Hofstadt, Worm-Wildnis, Mariadorf, Begau, Donnerberg, Röhe, Linden-Neusen und Beggendorf ins Rennen.

Im Süden sind es Eicherscheid, Einruhr, Erkensruhr, Kesternich, Dedenborn, Hammer, Rurberg, Huppenbroich, Vicht, Kalterherberg, Mützenich, Konzen, Rott und Werth.