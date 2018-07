Stolberg-Donnerberg.

Es bewegt sich was in Donnerberg, das ist der Interessengemeinschaft Donnerberger Vereine (IGDV) klar. So konnte man nun im brandneuen Bürgerhaus den vielen engagierten Einwohnern danken. Egal ob als Thekenkraft, Kuchenbäcker oder Organisator: Zahlreiche Donnerberger beteiligen sich ehrenamtlich und wurden dafür beim Helferfest zurecht gefeiert.