Und wieder schreibt der Förster schwarzen Zahlen Von: se

Letzte Aktualisierung: 7. Februar 2018, 18:43 Uhr

Stolberg. Es ist eine gute Nachricht, die in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt (ASVU) am Aschermittwoch auf der Tagesordnung steht. Der vergangene Forstwirtschaftsbericht schloss auch diesmal wieder mit einem Plus ab.