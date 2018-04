Stolberg - Unbekannte versetzten Pokale und durchwühlen Spinde

Unbekannte versetzten Pokale und durchwühlen Spinde Von: se

Letzte Aktualisierung: 24. April 2018, 14:29 Uhr

Stolberg. Zwei Einbrüche hielten die Stolberger Polizei in den vergangenen Tagen auf Trab. Die Ziele: das Bürgerhaus in Venwegen und das Kabelwerk in der Zweifaller Straße.