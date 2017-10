Stolberg/Würselen.

Nachdem es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bethlehem Gesundheitszentrum in Stolberg und im Rhein-Maas-Klinikum in Würselen zu mehreren Spind- und Schließfächeraufbrüchen gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld und Scheckkarten.