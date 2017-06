Stolberg.

In knapp zwei Jahren ist die Umgestaltung der Innenstadtachse abgeschlossen. Das geht aus der aktualisierten Planung für den Bauablauf hervor, den die Verwaltung am Montagabend den Fraktionen zur Beratung vorgelegt hat. Diskutiert werden soll die veränderte Zeitachse in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt am 7. Juli.