Stolberg-Dorff - Ulkparade ist der humoristische Höhepunkt der Dorffer Schützenkirmes

Stolberg-Dorff.

Ein Hausmeister in einem Hotel hat es manchmal schwer. Und ein Dorffer Schützenkönig bisweilen auch. Wenn das jemand weiß, dann ist es Klaus Weiss, denn er ist beides. Wie er zum „Huusmeester“ eines Stolberger Hotels wurde, und welche klassischen Aufgaben in seinem Berufsalltag zu erledigen sind, erfuhren die Zuschauer jetzt am vierten Tag der Dorffer Schützenkirmes der St.-Hubertus-Bruderschaft.