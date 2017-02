Überführung am Hauptbahnhof nimmt Gestalt an

Stolberg.

So langsam nimmt die provisorische Überführung zum Mittelbahnsteig für Gleis 1 und 2 im Stolberger Hauptbahnhof Gestalt an. Nachdem in der Nacht zum 29. Januar mit einem Autokran das 28,50 Meter lange Stahlkorsett über den Fächer der Gleise 44/43 und 2/1 auf die Treppentürme gesetzt worden ist, läuft der Ausbau der 18 Meter langen Auf- bzw. Abgänge.