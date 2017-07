Aachen/Stolberg.

David U. (38) hat schon so manche Sache abgesessen. Und es seien nicht immer nur „kleine“ Dinge gewesen, die dazu geführt hätten, formulierte Richter Hans Günter Görgen mahnend. Der Vorsitzende der 8. Großen Strafkammer am Aachener Landgericht redete dem wegen Raubes in einer Spielothek am Morgen des 27. Juni vor zwei Jahren angeklagten Arbeiter aus Polen ins Gewissen.