Stolberg-Gressenich.

Auch in diesem Jahr war der Gressenicher Lindwurm das Highlight der Karnevalssession. Knapp 30 Wagen und Fußgruppen waren am gestrigen Tulpensonntag unterwegs und feierten mit den „Jecken“ am Straßenrand, warfen Kamellen und riefen „Alaaf, Alaaf“.