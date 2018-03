Stolberg-Vicht - TTC Vicht: Knapper Sieg gegen den TuS Zülpich

Stolberg-Vicht. An eigenen Tischtennis-Tischen stellten sich Wolfgang Soumagné, Niclas Conen, David Soumagné, Bahaa El-Saleh sowie den beiden Ersatzspielern Marco Bertram und Marvin Hanf aus der eigenen Dritten dem spielstarken Aufsteiger TuS Zülpich.

Und am Ende stand in der Bezirksklassenpartie ein knapper 9:7- Heimerfolg zu Buche.

Dabei gerieten die TTC‘ler nach den drei Doppelpaarungen zu Beginn mit 0:3 in Rückstand. Bis dahin verloren Vater und Sohn Soumagné sowie Conen zusammen mit Bertram jeweils mit 1:3 ihre Partien. Knapper ging es bei El-Saleh und Hanf zu, als sich beide nach einem 0:2-Rückstand auf 2:2 herankämpften, um dann mit 10:12 im Entscheidungssatz noch zu verlieren.

Dem 3:1-Sieg von W. Soumagné in den anschließenden Einzelbegegnungen folgte wieder ein enges Match. Auch Conen musste sich mit 10:12 im fünften Durchgang geschlagen geben. Zurück ins Spiel kam dann die Reserve durch die Siege von D. Soumagné, El-Saleh sowie Bertram, die allesamt einen 3:1-Erfolg beisteuern konnten. Damit stand es 4:4. Danach unterlag Marvin nach einer 1:0-Satzführung mit 9:11, 15:17 und 10:12 knapp. In seiner zweiten Partie verlor W. Soumagné.

Conen ließ seine Autaktniederlage vergessen, als er mit 3:0 die Oberhand behielt. Dann machten die Vichter ihre Sache erneut sehr gut. D. Soumagné, El-Saleh sowie Bertram erzielten jeweils wichtige Zähler für ihr Team, wodurch sie für einen 8:6-Vorsprung sorgten. Marvin hatte abermals Pech. Mit erneut 10:12 im letzten Satz endete das Einzel für ihn wieder knapp. Zum Schluss besserten Wolfgang und David die Doppelbilanz auf und gewannen ihr Match klar mit 3:0 zum 9:7-Endstand.

Nach diesem Heimsieg bleibt die Zweite in der Rückrunde weiterhin ohne Punktverlust und hat als Tabellendritter 28:8 Punkte auf dem Konto. Am Freitag, 23. März, um 19.30 Uhr erwartet das Sextett den Aufsteiger TTC Düren II. an eigenen Tischen.