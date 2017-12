Stolberg - Trotz neuer Gesetzeslage: Nur eine Spielhalle geschlossen

Stolberg. Am dem 1. Dezember verfügt keine Spielhalle in Stolberg mehr über eine glückspielrechtliche Konzession. Dennoch war am Freitag nur ein Etablissement geschlossen.

Die Admiral Play GmbH an der Salmstraße 31 macht per Aushang auf die geänderte Rechtslage aufmerksam. Diese Betreiberin hat mittlerweile auch beim Verwaltungsgericht Aachen eine Klage gegen die versagte Konzession eingereicht; gleichzeitig wurde ein Eilantrag gestellt, die beiden Betriebe in diesem Gebäude bis zur richterlichen Entscheidung weiterhin zu dulden.

Ebenfalls geklagt hat die Fun Hill Ltd., deren Spielhalle im Steinweg 60 - wie von der Geschäftsführerin angekündigt worden war - geöffnet hat. In Betrieb waren zudem die Spielhalle im oberen Steinweg sowie an der Straße „Auf der Mühle“, sowie die Spielstätten gegenüber den Mühlener Markt und gegenüber der Mühlener Kirche sowie die beiden Angebote an der Eisenbahnstraße in Höhe des Kohlbuschwegs; wobei das Casino Royal per Aushang bereits über die Weihnachtsöffnungszeiten informiert.

An der Vergnügungsstätte Lara 2 an der Salmstraße hängt ein Aushang, der auf „Urlaub bis zum 1. September 2017“ hinweist.

Die Stadtverwaltung erklärte, ab nachmittags die Spielhallen überprüfen zu wollen. Wer geöffnet hat, erhalte eine Schließungsverfügung.