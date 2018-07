Stolberg - Triathlon: Sportlerin des Jahres wagt weiteren Schritt zum Leistungssport

Stolberg.

Die Büsbacherin Felipa Herrmann, bisher Schülerin der 8. Klasse des Stolberger Goethe-Gymnasiums und Triathletin im Brander SV, wechselt mit Beginn des neuen Schuljahres an den Olympia-Stützpunkt in Essen und dort an die Elite Schule des Sports, das Helmholtz-Gymnasium.