Stolberg - Triathlet Markus Ganser fährt erneut zur WM

Stolberg. Der Stolberger Triathlet Markus Ganser, letztjährig Stolbergs Sportler des Jahres, hat sich jetzt mit viel Kampfgeist für die nächsten Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifiziert. Eine der härtesten Sportveranstaltungen der Welt.

Ganser startete am Samstag beim Ironman Lanzarote, der den Ruf hat, aufgrund der Radstrecke, der schwerste Kurs weltweit zu sein. Ziel war die erneute Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, die im Oktober ausgetragen wird.

Auch bei diesem Wettbewerb geht es genau wie auf Hawaii über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen.

Berufsbedingt konnte Markus Ganser in den letzten Wochen nicht ganz soviel trainieren. Normalerweise stehen häufig bis zu 20 oder noch mehr Stunden in der Woche auf dem Trainingsplan. Daher waren die Erwartungen nicht ganz so groß.

Deutlich gespürt

Nach einem durchwachsenen Schwimmen in 1 Stunde 6 Minuten und einem sehr guten Radpart mit 5:27 Stunden ging es auf den abschließenden Marathon, wo Markus Ganser den Trainingsrückstand dann schließlich am deutlichsten merkte.

Mit Erfahrung und viel Kampf biss er sich durch und benötigte 3 Stunden 49 Minuten für die abschließende Laufdistanz. Die Gesamtzeit von 10 Stunden 33 Minuten bedeutete am Ende den vierten Platz in seiner Altersklasse, womit er sich direkt für den Ironman Hawaii qualifizierte. Der Stolberger Markus Ganser hat nun das Kunststück vollbracht, sich im zwölften Jahr hintereinander für die Weltmeisterschaft im Pazifik zu qualifizieren.