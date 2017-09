Tischtennis: Auch Reserveteams des TTC Vicht nicht zu schlagen Letzte Aktualisierung: 14. September 2017, 10:06 Uhr

Stolberg-Vicht. Auch die dritte Mannschaft des TTC Vicht hatte ihr erstes Meisterschaftsspiel in der Kreisliga vor Augen. In die Vichter Mehrzweckhalle kamen die Gäste von DJK Laurensberg, die in der letzten Saison zusammen mit der Dritten noch in der Kreisklasse gespielt haben.