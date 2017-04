Stolberg.

Diese Nachricht kam völlig unerwartet: Klaus-Friedrich Kratz ist tot. Der 61-Jährige starb am Freitag plötzlich in seinem Wohnwagen in St. Vith. Jede Hilfe kam für den engagierten Stolberger zu spät. Er hinterlässt Ehefrau Valentina mit zwei Kindern und zwei Enkeln.