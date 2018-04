Stolberg/Brand - Theater Brand präsentiert das Stück „Pygmalion“

Stolberg/Brand. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, sich einen Menschen so ganz nach Ihrer eigenen Vorstellung zu erschaffen? Eine reizende Idee, nicht wahr? Lassen Sie es uns doch gemeinsam ausprobieren! Was brauchen wir also für unser gewagtes Experiment? Fragen, die das Theater Brand vor seiner jüngsten Aufführung des Stückes „Pygmalion“ an der Spielstätte Freunder Heideweg 3 in Aachen-Brand stellt.

Zunächst einmal das nötige Material, das bearbeitet werden soll. „Wir brauchen einen waschechten Menschen, ja, eine junge Dame vielleicht. Da! Dieses arme Wesen mit Namen Eliza Doolittle, das dort drüben auf der Straße lauthals Blumen für ein paar Pennies verkauft, wäre doch geradezu perfekt für unser Vorhaben. Sie ist nicht wirklich unansehnlich, jedoch vollkommen ohne Manieren und sonderlich gepflegt scheint sie auch nicht zu sein. Zudem legt sie eine fürchterliche Ausdrucksweise an den Tag. Die perfekte Vorlage, oder?“, heißt es in der Einladung zum Stück.

Bis sie perfekt ist

„Nun fehlt es uns aber noch an einem würdigen Künstler, der sich dieses elenden Geschöpfes annimmt und an ihr feilt, bis sie perfekt ist. Henry Higgins ist ein genialer Sprachwissenschaftler seiner Zeit. Er hat Geld, Anstand und Ausdauer und er weiß genau, wie eine Dame von Hof sich zu benehmen hat. Ob es ihm wohl gelingt, aus Eliza die perfekte Frau zu machen? Ja, und was dann?“

Der Autor, George Bernard Shaw, begibt sich mit seinem Stück „Pygmalion“ auf eine weite Reise zurück in die Vergangenheit. Schon die alten Griechen haben sich gefragt, was wohl passiert, wenn man seine eigene Erwartung auf sein Gegenüber projiziert. Das bekannte Musical My Fair Lady, das Mitte des vorigen Jahrhunderts in New York uraufgeführt wurde und direkter Nachfolger Shaws ist, erlebte ebenfalls riesigen Erfolg und ist bis heute beinahe jedem ein Begriff.

Die Frage nach Macht und Perfektion ist der heutigen Zeit aktueller denn je. „Freuen Sie sich deshalb mit uns auf ein weiteres spannendes und musikalisches Experiment auf unserer kleinen Bühne im Theater Brand“, lädt das Ensemble seine Fans zum Besuch der Vorstellungen ein.

„Pygmalion“, die Romanze von George Bernhard Shaw, ist eine Romanze mit Musik. Die 17-jährige Hauptdarstellerin Kamilla Leines (Eliza Doolittle) aus Stolberg-Münsterbusch, die bereits mit 14 Jahren ihr großes musikalisches Talent unter anderem auf der Bühne zeigen konnte, wird die Zuschauer begeistern, versprechen die Veranstalter. Uli Leines, ihr Vater im richtigen Leben wie auch im Stück als Alfred Doolittle, ist ebenfalls dabei.

Premiere ist am Sonntag, 15. April, um 18 Uhr (für diese Vorstellung gibt es nur noch wenige Restkarten). Weitere Termine sind am 20., 21., 27., 28. und 30. April um 20 Uhr sowie am 22. und 29. April und am 1. Mai um 18 Uhr.

Der Kartenverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind erhältlich über Ticket-Regional mit allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen wie auch in Stolberg, Bücherstube am Rathaus, Rathausstraße 4.