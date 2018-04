Zuerst nur mit glatten Sohlen auf den Platz

Die Freiluftsaison eröffnet der Stolberger SV-Tennis am Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr bei einem Umtrunk im Clubheim, Industriestraße 46 in Mausbach. Bei geeignetem Wetter können die Plätze dann ab dem 14. April, vorerst mit Schuhen, die eine glatte Sohle haben, bespielt werden. Für das Wiederherrichten der Platzanlage nach dem harten Winter haben 13 Vereinsmitglieder die alte Asche abgetragen und rund zwölf Tonnen neue Asche aufgetragen, gewalzt und verdichtet. Acht Mannschaften des Vereins nehmen in dieser Saison an den Medenspielen der Bezirks- und Verbandsliga teil, zwei Herrenmannschaften beteiligen sich an der Hobbyrunde des Bezirks.

Die Spielanlage des TC Breinig, Schützheide 50 b, wird in den kommenden Tagen für die anstehende Saison spielbereit gemacht. Dazu wird neue Asche fachgerecht aufgetragen. Markierungen, Netz und gärtnerische Anlagen vervollständigen den Tennisplatz dann. Offiziell eröffnen die Vereinsmitglieder am Montag, den 30. April um 11 Uhr die Saison. Auch Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. An der Hobbyrunde der Freizeitliga (Klasse 2) nehmen in diesem Jahr sowohl die Damenmannschaft, als auch die Herrenmannschaft des TC Breinig teil.

Mit einem renovierten und neu möblierten Clubheim eröffnen die Mitglieder des TC Blau-Weiß Stolberg am Samstag, den 28. April um 19 Uhr auf dem Vereinsgelände, Hammerberg 19, die diesjährige Saison. Die sieben Tennisplätze des Vereins wurden bereits vorbereitet und müssen noch gewalzt werden. In der kommenden Saison nehmen drei Damenmannschaften, sieben Herrenmannschaften und eine Jugendmannschaft des Tennisvereins an den Medenspielen der Kreis-, Bezirks- und Verbandsliga teil. Außerdem beteiligt sich eine Damenmannschaft an der Bezirkshobbyrunde.