Stolberg - Tennisfreunde des TC Blau-Weiß starten gemeinsam in die Saison

Stolberg. Im frisch renovierten Clubheim des TC Blau-Weiß Stolberg fand jetzt die Eröffnung der Freiluftsaison statt. Erfreulich viele Tennisbegeisterte hatten sich in das Clubheim begeben, um sich gemeinsam auf die anstehende Tennissaison einzustimmen. Bereits eine Woche zuvor waren die sieben Tennisplätze zum Spielen freigegeben worden, nachdem sie von einem neuen Dienstleister aufbereitet worden waren.

Da schon am nächsten Wochenende acht der insgesamt elf gemeldeten Mannschaften ihre ersten Meisterschaftsspiele bestreiten werden, verwunderte es nicht wirklich, dass einige Spieler bis kurz vor der offiziellen Eröffnungsparty versuchten, sich wieder an die rote Asche zu gewöhnen.

Vielleicht war es auch die Neugier auf das in den Wintermonaten aufwendig renovierte und neu möblierte Clubhaus, die überdurchschnittlich viele Mitglieder und Freunde des TC Blau-Weiß Stolberg in das Clubheim gelotst hatte.

Noch deutlicher war aber bei allen Sportlern die Freude zu spüren, lange nicht gesehene Tenniskameraden und –kameradinnen zu begrüßen, sich mit ihnen auszutauschen und gemeinsam noch einmal einen kurzweiligen Abend zu verbringen.

Traditionsgemäß hielt der 1. Vorsitzende, Raymond De Waele, eine kurze Ansprache, wobei er – the same procedure as every year - allen eine erfolgreiche Tennissaison mit den immer wiederkehrenden Netzrollern wünschte.

Stolberg Open

Zuvor hatte er bereits auf den sportlichen Höhepunkt, die 5. Stolberg Open vom 11. August bis zum 25. August 2018, hingewiesen. Der gemütliche Teil des Abends wurde durch ein reichhaltiges Buffet eingeleitet, das der Clubwirt Josef Schaffrath, der seit dieser Saison auch als Sachverwalter fungiert, spendiert hatte.

Die in Zusammenarbeit mit einem Stolberger Sporthaus ausgestellten Musterteile der neuen Vereinskollektion ergänzten die vielen neuen Eindrücke, die von allen Anwesenden ausschließlich Zuspruch und Anerkennung fanden. Aufgeräumt trat man mit dem druckfrischen Hammerbergkurier als Bettlektüre den Heimweg an. Alle waren sich einig, dass der Auftakt in die Sommersaison 2018 gelungen war.