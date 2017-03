Stolberg.

Vielfältige Themen, aber nicht minder bedeutend wie die Körnung der roten Asche auf den sieben Plätzen am Hammerberg, prägten den Verlauf der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Blau-Weiß Stolberg, zu der auch eine Reihe jüngerer Mitglieder ins Parkhotel am Hammerberg erschienen waren. Einige unter ihnen bringen sich zukünftig nicht nur ein in die Vereinsführung, sondern sprachen auch konstruktiv Punkte an, um die sich der Vorstand kümmern möchte.