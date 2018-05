Stolberg - Tennis: Kuddel Muddel-Turnier mit zahlreiche Aktiven und Zuschauern

Stolberg. Bei bestem Tenniswetter hatten sich jetzt wieder zahlreiche Tennisbegeisterte zum traditionellen Kuddel-Muddel-Turnier des TC Blau-Weiß Stolberg auf dem Hammerberg eingefunden, um sportliches Kräftemessen und Spaß miteinander zu verbinden.

Da sich die meisten Teilnehmer bereits seit vielen Jahren oder auch schon seit Jahrzehnten kennen, stellte sich von Beginn an eine freundschaftlich, vertraute Atmosphäre ein.

Nach dem obligatorischen Sektumtrunk eröffnete Pressewart Hajo Held das Turnier,. Er erläuterte die Spielpläne und schickte im Ansdchluss die ersten Paarungen auf die Tennisplätze. Ausgetragen wurden insgesamt drei Runden, in der jeder Spieler mit unterschiedlichen Partnern und stets wechselnden Gegnern zum Einsatz kam.

Die Zeit zwischen den Begegnungen wurde von den Aktiven, aber auch von den Zuschauern genutzt, um sich zu stärken, zu klönen und Neuigkeiten auszutauschen. Darüber hinaus würdigte man „verunglückte“ Bälle der vermeintlichen Cracks mit eindeutigen Kommentaren.

Diese lockere Stimmung steckte alle Akteure an, so dass jeder Teilnehmer seine persönlichen Erfolgserlebnisse genießen konnten. Als Neuigkeit ist die von Clubwirt Josef Schaffrath veranstaltete „Küchenparty“ anzusehen, bei der sich die Teilnehmer ihr Essen selbst in der Küche zusammenstellen durften. Das leckere und reichhaltige Buffet krönte dann eine süße Überraschung.

Am Ende des Turniers stand die traditionelle Verlosung, bei der jeder Teilnehmer ein kleines Präsent entgegen nehmen konnte. Fazit: Sport, Spaß und Geselligkeit prägten wieder einmal das traditionelle „Kuddel-Muddel-Turnier“ des TC Blau-Weiß Stolberg.