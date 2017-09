TC Zweifall feiert nach Sieg den Aufstieg

Stolberg-Zweifall. Einen schönen Erfolg konnte die neu gegründete Herren 50-Tennismannschaft des TC Zweifall in der jetzt abgelaufenen Sommersaison für sich verbuchen.

Nach souveränen Siegen gegen den TC Eilendorf (6:0), den TC Wegberg (6:0), den SV Stolberg (5:1) und einem hart umkämpften Unentschieden gegen den TC Würselen kam es am letzten Spieltag schließlich zu einem echten Finale gegen den TuS Waldfeucht. Auch dieses Spiel endete mit einem ungefährdeten 5:1-Sieg für die Stolberger. Was dann die Meisterschaft und damit auch den Aufstieg in die 2. Bezirksklasse für das Herren 50-Team des TC Zweifall bedeutete.

An diesem tollen Erfolg der Mannschaft waren Karsten Schütte, Dieter Albrecht, Norbert Conen, Mathias Hülsen, Wolfgang Knippschild, Helmut Gier und Michael Ruland und Robert Houben beteiligt.