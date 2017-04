Vom Trainingsflugbis zur Reise

Die Trainingsflüge sind vor ein paar Tagen gestartet. Auf die Reise gehen die alten und die jährigen Tauben. Sie fliegen etwa 80 Kilometer in der Stunde. Mit dem großen neuen Vereinstransporter werden die Vögel nach Verviers, Belgien, gefahren und fliegen von dort das erste Mal in diesem Jahr 40 Kilometer zurück in die Region Aachen. Danach geht es in das 90 Kilometer entfernte Marche-en-Famenne, Belgien, und zweimal in das 160 Kilometer entfernte Sedan, Frankreich.

Ab dem 28. April startet der Transporter mit den Tauben zu den Preisflügen, die bis zum 29. Juli stattfinden.