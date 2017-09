„Tag der offenen Moschee“: Ein Besuch bei den Nachbarn

Drei Stolberger Moscheen laden ein

Die drei großen Stolberger Moscheen nehmen am „Tag der offenen Moschee“ teil. Die Ditib-Moschee befindet sich in der Rathausstraße 62a, die Igmg-Moschee in der Eschweilerstraße 53 und die Moschee El-Iklass in der Blaustraße 7-9.

Die Moscheen öffnen ab 12 Uhr ihre Türen. Um 13.30 Uhr findet das Mittagsgebet statt, bei dem auch Besucher dabei sein dürfen. Ab etwa 14 Uhr sind Führungen geplant.