Stolberg - Tabalingo III kann den Tagessieg bei Ü17-Staffel holen

Stolberg. Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) startete jetzt die „FVM Liga-inklusiv“ mit dem 1. Testspieltag bei Tabalingo in Stolberg. Der Fußballverband hat zu Beginn dieses Jahres die im letzten Jahr in Stolberg gegründete „Fußball Liga-inklusiv“ in den Verbandsspielbetrieb übernommen und Jakob Wegener als offiziellen Staffelleiter eingesetzt.

Da der Liga-Spielbetrieb – wie bei anderen Ligen in den Fußballverbänden auch – von August bis Juli läuft, werden die ersten drei Spieltage (in April bis Juli) als Testspieltage ausgerichtet.

Am Vormittag (von 10-12:30 Uhr) wurde in der Staffel U17 mit sechs Teams gespielt. Am Nachmittag (von 14-19 Uhr) spielten in der Staffel Ü17 zehn Teams um den besten Platz in der Tabelle. Jeweils nach den Runden verteilten der Vorsitzende des Verbandsjugendausschusses des FVM, Rudi Rheinstädtler, Bürgermeister Tim Grüttemeier und frt 1. Beigeordnete, Robert Voigtsberger, die Urkunden an die jungen Sportler.

Und Rudi Rheinstädtler und Jakob Wegener hielten mit Vertretern aller mitwirkenden Vereine die erste offizielle Staffelsitzung ab, bei der die Regularien der inklusiven Liga vorgestellt und abgestimmt wurden (u.a. Spieltage in Turnierform, Pflichtzahl Spieler mit Förderbedarf, regulärer Spielerpass). Diese Vereine stellen Mannschaften in der FVM Liga-inklusiv: ASV St. Augustin, BSG Aachen, VfB 08 Aachen, SV Falke Bergrath, SC Köln Brück, SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, DJK-SSV Ommerborn Sand, VSP Grenzwacht Pannesheide, SV Menden und Tabalingo.

Tabalingo freute sich als Mitgründer der neuen Liga Gastgeber dieses großen Events zu sein und begrüßte darüber hinaus weit über hundert Zuschauer, die sich über torreiche Begegnungen und große Spielfreude der Sportler freuen konnten. Bei der Staffel U17 konnte Tabalingo III den Tagessieg verbuchen, bei der Staffel Ü17 teilen sich SV Menden und SC Brück die Tabellenspitze.

Ergebnisse und Tabellen können bei fussball.de mitverfolgt und eingesehen werden. Der nächste Spieltag der Ligafindet am 12. Mai bei VSP Grenzwacht Pannesheide in Herzogenrath-Kohlscheid statt.