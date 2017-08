Stolberg.

Fast so hoch wie die Zweifaller Hütte auf dem Dörenberg steht, fiel auch der erste Sieg am Samstagnachmittag aus. Dort fanden bei Gastgeber VfL Vichttal die Finalspiele der Stolberger Stadtmeisterschaft statt. In der ersten Begegnung um Platz drei besiegten die Sportfreunde Dorff den FC Stolberg mit 6:2. Den Meistertitel sicherte sich anschließend der SV Breinig mit einem 4:0 gegen GW Mausbach.