Stolberg - SV Breinig mit einem Sieg und einer Niederlage

Stolberg. Die 1. Herren-Mannschaft des SV Breinig musste in der Tischtennis-Beziksliga zwei Spiele absolvieren. Dabei gewann sie auch das Rückspiel gegen den Tabellenführer aus Brand daheim mit 9:6, die Begegnung in Kohlscheid ging leider verloren (9:4).

Am Ende doch recht deutlich verlor die Erste von SV Breinig ihr Auswärtsspiel gegen den Aufstiegsaspiranten von DJK Kohlscheid. Leider musste Breinig in diesem Spiel auf die Nummer 1 Martin Theißen verzichten. Da schon zu Beginn der Partie alle drei Doppel verloren wurden und Norbert Hanf im oberen Paarkreuz ohne Chance sein Spiel abgab, geriet man schnell mit 0:4 in Rückstand. Ein wenig Hoffnung kam dann zwischenzeitlich auf als Frank Hanf, Elisa Buchholz und Guido Buchholz durch ihre Siege das Ergebnis auf 3:4 verkürzen konnten. Jedoch nur Guido Buchholz war es dann, der im Laufe des Spieles noch etwas Zählbares für die Breiniger erringen konnte.

Im Spiel gegen den bis dahin aktuellen Tabellenführer von Borussia Brand hingegen spielten die Akteure des SV, da die Relegation zum Klassenerhalt wohl noch kaum zu vermeiden ist, recht locker auf und wiederholten den Überraschungserfolg aus der Hinrunde mit einem 9:6-Sieg.

Durch die Niederlage der Hinserie war Brand gewarnt und trat mit einer noch stärkeren Aufstellung an. Da es in den Doppel bisher nicht so richtig lief, entschied man sich, etwas neues auszuprobieren, und das sollte aufgehen. Die Doppel in der Kombination Martin Theißen/Frank Hanf, Norbert Hanf/Elisa Buchholz und Guido Buchholz/Frank Voetee (er ersetzte den urlaubsbedingt fehlenden Arnd Aelmanns) konnten man alle drei Eingangsdoppel für sich entscheiden und legten damit den Grundstein für diesen Erfolg.

Noch umgedreht

Da jedoch Martin Theißen etwas unglücklich sein erstes Einzel äußerst knapp im fünften Satz nach einer 2:0-Satzführung mit 11:13 verlor und auch in den folgenden sechs Einzelpartien nur Guido Buchholz seine Partie für sich entscheiden konnte, lag man zwischenzeitlich mit 4:6 hinten. Doch durch die darauffolgende Siegesserie, eingeleitet durch Frank Hanfs Fünfsatzerfolg, von Norbert Hanf, Guido Buchholz, Elisa Buchholz und Frank Voetee wurde aus dem 4:6-Rückstand der am Ende verdiente 9:6-Erfolg. Ob es am Ende reicht, die Klasse zu halten, bleibt abzuwarten.

Das 2. Herren-Team aus Breinig verlor in der 1. Kreisklasse beim FC Imgenbroich mit 9:7, besiegte jedoch den SV Sportfreunde Hörn III 9:3. Gegen Imgenbroich stand das Team nach über drei Stunden Spielzeit mit leeren Händen da. Ohne Probleme mit 9:3 siegte die zweite Mannschaft gegen die dritte Vertretung von SV Sportfreunde Hörn. Dabei konnte Hörn die Begegnung nur bis zum Zwischenzeitlichen 4:3 offen gestalten. Damit belegt die zweite Mannschaft, vor den beiden letzten Spielen der Saison, einen uneinholbaren dritten Tabellenplatz.