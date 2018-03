Stolberg - SV Breinig kassiert eine herbe Niederlage in der Bezirksliga

Stolberg. In der Tischtennis-Bezirksliga der Herren, Gruppe 1, schlugen die Tischtennisfreunde GW Elsdorf II das Team des SV Breinig mit 9:5. Im Kellerduell der Bezirksliga traf die erste Vertretung des SV im Auswärtsspiel auf die zweite Mannschaft von TTF GW Elsdorf.

Hierbei waren die Akteure von Breinig zum wiederholten Male nicht gerade vom Glück verfolgt. Da das Doppel von Norbert Hanf und Arnd Aelmanns und auch im weiteren Verlauf der Partie drei Einzel erst im fünften sowie sehr viele Sätze äußerst knapp verloren gingen, war es schwer für Breinig dies zu kompensieren. Nur Norbert Hanf, Arnd Aelmanns, Martin Theißen und Guido Buchholz waren es die neben dem Doppel Martin Theißen / Guido Buchholz an diesem Sonntag als Sieger vom Tisch gingen.

1. Kreisklasse Herren: SV Breinig II – Post SV Telekom Aachen 9:2: Weiterhin in der Rückrunde unbesiegt blieb die zweite Mannschaft auch im Heimspiel gegen Post SV Telekom Aachen. Trennte man sich im Hinspiel noch mit einem Unentschieden, so ließen die Spieler Rainer Holzweiler, Karsten Tobien, Frank Voetee, Richard Theißen, Heinz Werner Franzen und Gerd Zschornak im Rückspiel nichts anbrennen. Nur Rainer Holzweiler und Karsten Tobien hatten gegen den bisher noch ungeschlagenen Spitzenspieler von Post Aachen das Nachsehen.

2. Kreisklasse Herren Gruppe 1: TuRa Monschau – SV Breinig III 1:8: Einen hohen und zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Auswärtssieg erzielte die dritte Vertretung bei TuRa Monschau. Zwar musste man das Spiel mit zwei Spielern, Stefanie Hoever und Anke Buhr, aus der vierten Mannschaft antreten, dies jedoch konnte man nicht als Schwächung ansehen. Beide konnten mit ihren Doppelpartnern Denis Hanf und Andre Berger ihre Doppel siegreich gestalten und trugen somit zur 2:0-Führung bei. In den weiteren Verlauf der Einzelbegegnungen hatte nur noch Anke Buhr das Nachsehen.

2. Kreisklasse Herren Gruppe B: SV Breinig IV – TTC Stolberg Vicht V 7:7: Eine am Ende gerechte Punkteteilung gab es im Lokalduell der vierten Mannschaft gegen die fünfte Vertretung von TTC Stolberg Vicht. Dabei begann die Partie recht vielversprechend. Beide Eingangsdoppel von Helmut Hamacher/Walter Schleich und Dieter Hilgers/Stefanie Hoever und die ersten Einzel von Dieter Hilgers und Helmut Hamacher wurden hierbei gewonnen und man ging mit 4:0 in Führung. Jedoch im weiteren Verlauf der Begegnung wurden die Einzelspieler von Vicht immer stärker und man konnte nur noch durch die weiteren Siege von Dieter Hilgers und Helmut Hamacher (er blieb an diesem Abend ungeschlagen) noch einen Punktgewinn erspielen.