SV Breinig: Bei Fußball austoben und Tricks lernen

Stolberg-Breinig. Sommer, Sonne, sich beim Fußball austoben – welches Kind möchte nicht genauso seine Zeit in den lang ersehnten Sommerferien verbringen. Der SV Breinig aus Stolberg bietet dieses Jahr zum fünften Mal das Sommercamp auf dem vereinseigenen Sportplatz an.

Über drei Tage hinweg, von Montag, 31. Juli, bis Mittwoch, 2. August, werden auf Schützheide Sport, Wettkampf aber vor allem Spaß geboten. Alle fußballbegeisterten Kinder der Jahrgänge 2003 bis 2011 sind ganz herzlich eingeladen. Für die ganz Kleinen, wie auch in den Jahren zuvor, wird ein Spezialtraining organisiert und ein eigener Wettkampf-Parcours.

Ganz besonders wichtig ist den Veranstaltern nicht nur alles rund um den Fußball, sondern auch die sportliche Weiterentwicklung der Kids und die Förderung der sozialen Kompetenzen sowohl auf als auch neben dem Platz.

Wir-Gefühl entwickeln

Die Botschaft, die der SV Breinig schon den Kleinsten vermitteln will, ist, dass man das Wir-Gefühl auf dem Platz unterstützen möchte und als Trainer eine Vorbildfunktion einnimmt. Dazu gehören auch Gezielte Trainingseinheiten zur Förderung des Gruppengefühls und zur Übernahme von Verantwortung die von den Verantwortlichen durchgeführt werden.

Desweiteren, fördert das Spielen in Kleingruppen die fußballspezifische Weiterentwicklung der Kinder, die dann am Nachmittag durch viele Wettkämpfe und Spiele den Jungs und Mädels die Möglichkeit zur vollen Entfaltung und noch mehr Spaß am Fußball bietet.

Zum erweiterten Trainer Team gehören Pascal Müller, Kilian Simon, Manfred Hannappel, Denis Jenniges und Oliver Bleiman. Die beiden Hauptorganisatoren sind, wie auch in den Jahren zuvor, Trainer der A-Mannschaft sowie Spieler der ersten Senioren Mannschaft, Eric Morsch und Jugendgeschäftsführer Sascha Hommes.

Siegerehrung

Weitere Eckdaten lauten: Sportlergerechtes Mittagessen sowie Obst und Getränke, Fotogalerie von den Camp-Tagen die per Dropbox zur Verfügung gestellt werden, Siegerehrung der Jahrgangsbesten des Parcours mit Präsentübergabe.

Beginn ist täglich ab 8 Uhr mit Frühstück, ab 9 Uhr ohne Frühstück. Bis 16 Uhr sind alle Teilnehmer dann bestens versorgt. Anmeldeschluss ist Freitag der 21. Juli. Insgesamt hat das Camp für 50 Nachwuchskicker Platz. Das Anmeldeformular kann sowohl vor Ort in der Gastronomie „By Henry“ ausgefüllt werden, als auch auf der Internetseite des Vereins, wo auch alle weiteren Informationen zu finden sind.

Bei zusätzlichen Fragen, stehen Eric Morsch oder Sascha Hommes zu jeder Zeit zur Verfügung: http://www.svbreinig.de/index.php/sv-breinig-jugend/sommercamp-2016.