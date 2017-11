Stolberg.

Wer kennt sie nicht, die legendären Hits der sympathischen Band von der amerikanischen Westküste? Die „Beach Boys“ begeistern seit mehr als einem halben Jahrhundert Millionen Menschen in aller Welt mit ihrem ebenso rockigen wie gefühlvollen Surf-Sound. Die Band „Beach Voice“ aus Bonn verbreitet seit ihrer Gründung im Jahr 2002 die „Good Vibrations“ auch hierzulande und spielt am Samstag, dem 2. Dezember in der Musikkneipe „Piano“.