Suche nach vermisstem Mädchen nimmt glückliches Ende

Stolberg. Eine spektakuläre Suchaktion der Polizei in Stolberg fand am Montagnachmittag ein glückliches Ende. Gegen 16 Uhr war ein fünfjähriges Mädchen von der Liester von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden.

Nach Angaben der Polizei war das Kind zum Spielen nach draußen gegangen, und als die Mutter es hereinrufen wollte, war es verschwunden. Weil ein so kleines Kind vermisst wurde, suchte die Polizei sofort mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, unter anderem auch mit der Fliegerstaffel und mehreren Motorrädern.

Etwa anderthalb Stunden nach Einsatzbeginn dann Entwarnung: Die Kleine hatte eine neue Freundin in der Nachbarschaft besucht - die die Eltern noch nicht kannten, und in deren Wohnung sie ihre Tochter also auch nicht vermuteten.