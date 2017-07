Straucheln die Favoriten im Halbfinale?

Stolberg.

Die Favoritenrollen in den beiden Halbfinalbegegnungen sollten eigentlich klar verteilt sein. Die Mittelrheinligisten Breinig und Vichttal sind für den Finaleinzug gesetzt. Berücksichtigt man aber, dass der Jacobs Automobile Cup seine eigenen Gesetze hat, so sollten beide ihre Gegner in den Halbfinalbegegnungen durchaus nicht unterschätzen.