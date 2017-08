Stolbergs Fußballteams ermitteln den Stadtmeister

Stolberg. Am kommenden Sonntag, 13. August, beginnt die Fußball-Stadtmeisterschaft. Hier schon einmal ein Überblick über die geplanten Spiele:

Alle Partien werden über 90 Minuten im Sportpark Dörenberg an der Leuwstraße ausgetragen. In der Vorrunde am, Sonntag, 13. August, treten an: ab 13 Uhr ASA Atsch – Adler Büsbach (Spiel 1) und VfR Venwegen – DJK Dorff (Spiel 2). Ab 15 Uhr stehen auf dem Platz: VfL Vichttal – SV Breinig (Spiel 3) und SG Stolberg – FSV Columbia Donnerberg (Spiel 4), ab 17 Uhr: FC Stolberg – FC Breinigerberg (Spiel 5) und BSC Schevenhütte – Grün-weiß Mausbach (Spiel 6).

Das Viertelfinale wird am Dienstag, 15. August, ausgetragen: um 18 Uhr treten der Sieger Spiel 1 gegen den Sieger Spiel 2 an (insgesamt Spiel 7) und Sieger Spiel 3 gegen Sieger Spiel 4 (Spiel 8). Ab 20 Uhr Sieger Spiel 5 gegen bester Verlierer (Spiel 9) und Sieger Spiel 6 gegen den zweitbesten Verlierer (Spiel 10).

Das Halbfinale findet am Donnerstag, 17. August, statt: 18 Uhr Sieger Spiel 7 – Sieger Spiel 8 (Spiel 11), 20 Uhr Sieger Spiel 9 – Sieger Spiel 10 (Spiel 12).

Das Finale um den Gewinn der Fußball-Stadtmeisterschaft wird am Samstag, 19. August ausgetragen. Um 16 Uhr spielen Verlierer Spiel 11 gegen Verlierer Spiel 12 um den dritten Platz. Um 18 Uhr Sieger Spiel 11 – Sieger Spiel 12 im Finale um den Titelgewinn.