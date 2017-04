Stolberger Volleyballer sind in Oberliga aufgestiegen

Stolberg. Die 1. Herrenmannschaft der Stolberger Turngemeinde hatte sich nach dem Abstieg aus der Volleyball-Oberliga den direkten Wiederaufstieg als Saisonziel gesetzt. Und dieses Ziel hat das Team jetzt auch erreicht.

Da die meisten Spieler dem Team erhalten blieben, konnte Spielertrainer Andreas Grouls eine intensive Vorbereitung auf die neue Spielzeit durchführen.

Dies zahlte sich von Beginn an aus, so dass sich das Stolberger Team gleich zu Saisonbeginn an der Tabellenspitze der Volleyball-Verbandsliga festsetzte und denn auch mit vier Punkten Vorsprung schon einmal die Herbstmeisterschaft holte.

Auch in der Rückrunde wurde die Konzentration im Team hochgehalten, so dass der Vorsprung auf den zweiten Tabellenplatz vor dem letzten Spieltag bereits stattliche elf Punkte beträgt.

Völlig verdient steht daher die 1. Herrenmannschaft der Stolberger TG vorzeitig als Meister der Verbandsliga und somit als direkter Aufsteiger fest, und die Mannschaft freut sich auf die neue Saison in der Oberliga.

Für Stolberg spielten: Sascha Weidenmüller, Thomas Busch, Stefan Kerschgens, Max Sypitzki, Dennis Golovin, Andreas Grouls, Philipp Strothotte, Kenan Omeranovic, Aaron Giersberg, Wisam Zureik, Jan Steinbach. Es fehlen Roland Bongartz und Gerrit Mojsisch.