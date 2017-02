Stolberg.

Bevor der Straßenkarneval am Rosenmontag in den Endspurt geht, treffen sich die Stolberger Tollitäten traditionell im Möbelhaus Kaesmacher am Steinweg. Gastgeber waren einmal mehr Dieter und Ursula Kaesmacher, die in ihren Räumen diesmal neben Axel I. (Wirthmüller) und Nobby I. (Norbert Seidel) aus Zweifall auch die Prinzessinnen Helena I. (Rombach) aus Büsbach, Emily I. (Nady) vom Donnerberg und Vera I. (Semrau) vom Breiniger Berg begrüßen konnten.