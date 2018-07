Stolberg - Stolberger Team bei Deutschen Seniorenmeisterschaften der Leichtathleten

Stolberg. In Mönchengladbach fanden jetzt die Deutschen Seniorenmeisterschaften der Leichtathletik statt. Mit Stolberger Beteiligung.

Über drei Tage suchten 1300 Aktive aus der Bundesrepublik Ihren Meister in der jeweiligen Disziplin. Leider wurden die Hammerwerfer auf eine Nebenanlage außerhalb des Stadions verwiesen, sodass man in dieser Sparte nicht das Gefühl hatte, an Deutschen Meisterschaften teilzunehmen.

Die Hammerwerfer der LG Stolberg konnten sich jedoch im Wettkampf gut behaupten, auch wenn die Konkurrenz auf den Medaillenrängen den Aktiven von der Vicht weit voraus war.

Rita Lambertz setzte sich in der Altersklasse W 60 mit einer Weite von 28,15 Meter auf den vierten Platz durch. Karl-Heinz Stolz konnte in den letzten Wochen wegen einer Verletzung nicht ausreichend trainieren, die er sich bei den NRW-Meisterschaften zugezogen hatte.

Trotzdem erreichte er sein Ziel einer Endkampfteilnahme. Mit neuer Jahresbestleistung von 37,23 Metern belegte er in der Altersklasse M 55 am Ende des Wettkampfes den achten Platz.