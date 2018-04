Stolberg - Stolberger Tafel: „Fühlen uns für die Menschen verantwortlich“

Fahrer werden

dringend gesucht

Neue Ehrenamtler, die sich bei der Stolberger Tafel engagieren möchten, sind dort jederzeit herzlich willkommen.

Derzeit werden vor allem Fahrer, die die Ware in den Supermärkten abholen und diese dann in die Räume an der Eschweilerstraße bringen, dringend gesucht.

Auch Menschen, die keinen Führerschein besitzen, sind als Beifahrer und Helfer gerne gesehen. Interessierte können sich an.

Stolberger, die sich gerne engagieren möchten, können sich bei Gisela Becker-Bonaventura oder Alfred Baldes unter Telefon 860421 oder per E-Mail an stolbergertafel@netcologne.de melden.