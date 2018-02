Stolberg - Stolberger SV: Auch gegen Oberwiehl soll ein Sieg her

Stolberg. Am Samstag, 3. März, um 18 Uhr, treten die Landesliga-Handballer des Stolberger SV beim starken Tabellenvierten Oberwiehl 2 an.

Die Oberbergischen spielen eine konstante Saison und wollen mit einem Sieg den geringen Abstand zu Platz drei aufrechterhalten, den aktuell der Ortsrivale aus Oberbantenberg belegt. In der stets stimmungsvollen Weltmeisterhalle hat es CVJM-Trainer Nils Hühn, trotz ständiger Abstellungen an die eigene erste Mannschaft, geschafft, eine schlagkräftige Einheit zu entwickeln, die vor allem zu Hause jedem Gegner gefährlich wird.

Der Gastgeber agiert über 60 Minuten mit Kampf, Leidenschaft und Tempo, aber auch die erkennbar klare Spielanlage ist ein Zeichen guter Arbeit. Wer bei Oberwiehl 2 alles mitwirken wird, muss man abwarten, da im Anschluss das Oberligaderby gegen Derschlag auf dem Programm steht.

Beim SSV hat man nach dem guten Auftritt gegen Verfolger BTB 2 erst einmal durchgeatmet und will die Spannung für die Aufgabe in Oberwiehl in der Trainingswoche aufbauen.

„Nach unserem Sieg im Gillesbachtal in der Hinrunde hatten wir die ersten zwölf Minuten im Heimspiel gegen Oberwiehl überheblich verschlafen und lagen 1:8 zurück. Zwar konnten wir noch relativ deutlich gewinnen, doch in Oberwiehl wird uns das so wohl nicht mehr gelingen“, ermahnt SSV-Coach Bernd Schellenbach sein Team zu einer notwendigen Top-Einstellung. Beim Tabellenführer hofft man, dass die Grippewelle die Mannschaft weiter einigermaßen verschont, und man keine Ausfälle beklagen muss.

„Uns ist es egal, was geschrieben, erzählt oder gerechnet wird. Wir haben noch zehn Spiele vor uns, die wir gewinnen wollen. Es gibt keinen Grund in irgendeiner Hinsicht nachzulassen. Wer das tut, hat ein Problem“, so Schellenbach. Für das erste von insgesamt vier Spielen in Folge gegen oberbergische Mannschaften freut sich das Team natürlich über jeden mitreisenden Fan.