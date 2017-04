Stolberg.

Sich mit der Greifzange einen Pappbecher zu schnappen und in einem der großen, orangefarbenen Müllsäcke verschwinden zu lassen, ist leicht. Einen Zigarettenstummel zu erwischen, der im Kiesbett liegt oder in der Fuge zwischen zwei Pflastersteinen, ist da schon schwieriger: Gut gelaunt haben sich am Montagmorgen freiwillige Bürger, Vertreter von der Gesellschaft für Stadtmarketing und Mitarbeiter der Stadtverwaltung zum Müllsammeln in der Innenstadt getroffen. Es war die Auftaktveranstaltung der diesjährigen Stolberger Kehrwoche, die noch bis zum Wochenende läuft.