Stolberg-Breinig.

„Weiteren Beratungsbedarf“ meldete die SPD-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt ob der Stellungnahme der Verwaltung zu einem eigenen Antrag an. Die Genossen hatten vorgeschlagen, an der Einmündung der Straße „Im Steg“ in die Wilhelm-Pitz-Straße (L 12) einen Verkehrsspiegel aufzustellen. Damit würde aber ein Vorbild für zahlreiche Einmündungen geschaffen.