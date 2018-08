Stolberg - Stolberger Senioren im Wurf-Fünfkampf abgeschlagen

Stolberg. In Zella-Mehlis in Thüringen fanden jetzt die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Wurf-Fünfkampf der Leichtathletik statt. Mit Beteiligung Stolberger Teilnehmer.

Über zwei Tage suchten 200 Werfer in Thüringen ihren Meister. Die Seniorenwerfer der LG Stolberg konnten sich im Wettkampf zwar gut behaupten, aber die gezeigten Leistungen blieben am Ende doch ziemlich hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Vielleicht lag es an der derzeitigen Hitzeperiode, die bessere Leistungen in einem über fünf Stunden dauernden Wettkampf nicht zuließen. Zumindest litt die Konzentration.

Rita Lambertz errang in der Altersklasse W 60 mit 2791 Punkten den 7. Rang, wobei sie nur beim Hammerwurf mit 27,50 Metern und Kugelstoßen mit 7,79 Metern akzeptable Ergebnisse erzielte. Bei ihrer weiteren Paradedisziplin - dem Gewichtwurf - gelang ihr nur eine Weite von 9,33 Metern, und so konnte sie die benötigten Punkte für eine bessere Platzierung nicht erreichen.

Fast aussichtslos

Karl-Heinz Stolz fiel in der Altersklasse M 55 das Kugelstoßen am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr sehr schwer. Mit 8,82 Metern landete er nach der ersten Disziplin schon fast aussichtslos auf dem 13. und letzten Platz in der Mehrkampfwertung zurück. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als sich bei den folgenden Disziplinen nach vorne zu kämpfen. Mit einem Diskuswurf von 31,27 Metern und einem mageren Speerwurf von 27,27 Metern lag auf dem 10. Platz.

Nun musste er sich bei seinen beiden besten Disziplinen beweisen. Und dies gelang überraschend. Auch wenn er beim Gewichtwurf von 12,87 Metern und dem Hammerwurf mit 36,59 Metern nicht die besten Leistung zeigte, so gelang im zum Schluss noch ein Sprung auf dem 5. Platz und 2855 Punkten, Wäre der Hammer noch 40 Zentimeter weiter geflogen, wäre sogar der Sprung auf dem 4. Platz möglich gewesen.

Weltrekord

Denn nicht nur der Stolberger kam mit den örtlichen Bedingungen nicht so gut zurecht, auch die Konkurrenz konnte bis auf den neuen deutschen Meister ebenfalls nicht die besten Leistungen abrufen. Der deutsche Meister Norbert Demmel aus Unterhaching erzielte nämlich mit 4938 Punkten einen neuen Weltrekord für die Seniorenklasse M 55 im Wurffünfkampf.