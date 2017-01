Stolberger Rosenmontagszug: Triumphzug für Tollität Axel I.

Stolberg. Am Rosenmontag, 27. Februar, findet der Stolberger Rosenmontagszug statt. Die Aufstellung erfolgt ab 13.30 Uhr in der Eschweiler Straße. Der Abmarsch durch die Stolberger Innenstadt soll pünktlich um 14.30 Uhr erfolgen. Die Auflösung des Zuges findet dann in der Zweifaller Straße statt.

Mit Musik, allen Karnevalsgesellschaften des Karnevalskomitee der Stadt Stolberg und vielen Fußgruppen soll der Rosenmontagszug 2017 ein Triumphzug für die Tollität Axel I. werden. Das Karnevalskomitee der Stadt Stolberg mit seinen Gesellschaften würde sich über eine rege Teilnahme aller Jecken aus der Stadt freuen.

Gruppen, die mit Fahrzeugen am Rosenmontagszug teilnehmen, müssen zunächst Folgendes beachten: Für die Fahrzeuge ist die gültige Zulassung bzw. Betriebserlaubnis bei der Anmeldung nachzuweisen. Bitte eine Kopie des Kfz-Scheins bei der Anmeldung abgeben.

Fachkundige Auskunft

Bei umfangreichen Umbauten an Fahrzeugen oder Anhängern ist ein TÜV-Gutachten bei der Anmeldung vorzulegen. Bitte eine Kopie des TÜV Gutachtens bei der Anmeldung abgeben. Fahrzeuge mit roten bzw. Kurzzeitzulassungen dürfen im Stolberger Rosenmontagszug nicht mitfahren. Zu weiteren Einzelheiten geben alle Karnevalsgesellschaften gerne fachkundige Auskunft.

Die Veranstalter bitten alle Teilnehmer am Rosenmontagszug, die Zulassungsvoraussetzungen zu beachten. Fahrzeuge, die die Anforderungen nicht erfüllen, können aus Sicherheitsgründen am Rosenmontagszug nicht teilnehmen. Darüber hinaus sind alle Teilnehmer verpflichtet, die Zugordnung des Komitees einzuhalten. Die Zugordnung steht unter www.karnevalskomitee-stolberg.de als PDF-Datei in der Rubrik Mediathek zum Download zur Verfügung.

Aufgrund der enormen Kostensteigerungen vor allem in den Bereichen Versicherungsschutz, und Gema sehen sich die Ausrichter leider gezwungen, auch in diesem Jahr eine geringe Kostenbeteiligung von den Teilnehmern zu erheben. Die Kostenbeteiligung beträgt – wie im Vorjahr - pro Teilnehmer 3 Euro.

Für die Lautsprecher

Sollte eine Gruppe eine eigene Beschallung im Zug mitnehmen, werden weitere 20 Euro zur Abdeckung der Gema-Gebühren erhoben. Die Rechnungsstellung erfolgt nach der Anmeldung durch das Komitee und ist sofort fällig. Anmeldeschluss für alle Gruppen ist am Mittwoch, 8. Februar.

Anmeldungen können wie bisher bei den Komiteegesellschaften vorgenommen werden. Telefonisch sind Anmeldungen beim Präsidenten des Komitees Josef Behlau unter Telefon 29785 jederzeit möglich.

Die einfachste Möglichkeit sich für den Rosenmontagszug anzumelden, besteht über die Homepage des Komitees: www.karnevalskomitee-stolberg.de – Straßenkarneval: Rosenmontagszug. Das Anmeldeformular wäre dann online auszufüllen und per E-Mail an das Komitee senden.

Eine Bestätigung zur Zugteilnahme erfolgt mit der Rechnungsstellung durch das Karnevalskomitee der Stadt Stolberg.