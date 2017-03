Stolberg.

Der Stolberger Musiksommer steht in den Startlöchern und möchte das diesjährige Konzertprogramm mit dem Benefizkonzert am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr im Museum Zinkhütter Hof beginnen. Wiederum verzichten die Musiker aus dem Stolberger Raum an diesem Abend auf ihre Gage, so dass der Erlös dem VDK Stolberg zugute kommt, der sich gegen „Altersarmut“ einsetzt.