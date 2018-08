Stolberg - Stolberger Musiksommer: Jan Vojtek am Klavier

Stolberg. Junge Künstler – „New Generation“ – von morgen präsentiert der Stolberger Musiksommer an zwei Terminen im Jubiläumsjahr.

Dahinter verbergen sich Preisträger des internationalen Klavierwettbewerbs „Euregio Piano Award“ in Geilenkirchen, die in Stolberg die Möglichkeit erhalten, ihr Können einem interessierten Publikum vorzustellen.

Nach dem Auftaktkonzert im Juni mit Alexey Sychev und zentralen Monumenten der romantischen Klaviermusik von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Maurice Ravel und Frédéric Chopin, bestreitet am Sonntag, 2. September, um 17 Uhr Jan Vojtek aus der tschechischen Republik das zweite Konzert im Kulturzentrum Frankental.

Acht Tage mit teilweise bis zu zwölf Stunden Klaviermusik auf hohem Niveau bei rekordverdächtigen Temperaturen und großem Publikumsinteresse prägten den Klavierwettbewerb in Geilenkirchen. Unter den Teilnehmern erhielt der 1995 in Brünn/Tschechien geborene Jan Vojtek einen Spezialpreis.

Florian Koltun übernimmt die Moderation und lockert die Werke mit interessanten Anekdoten und Hintergründigem auf, so dass auch „Klassik-Einsteigern“ der Zugang zur Musik erleichtert wird. Karten gibt es in der Bücherstube am Rathaus, in der Stolberg-Touristik, im Buchladen Simmerath, Hauptstraße 66, sowie an der Abendkasse.