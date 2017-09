Stolberg.

Als Künstler ist Dennis Brandt der Stolberger Öffentlichkeit bisher weitgehend unbekannt geblieben. Der 37-jährige Kaufmann, der als Maler Autodidakt ist, hat seine Gemälde und Zeichnungen bisher „nur“ im kleineren Rahmen in den Sozialen Netzwerken und in Ausstellungen außerhalb der Kupferstadt, wie kürzlich in Reifferscheid (Eifel), präsentiert.